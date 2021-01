Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : La vente du club relancée

Publié le 27 janvier 2021 à 21h15 par Alexandre Higounet

Un investisseur chinois aurait manifesté récemment son intérêt pour le rachat de l’ASSE.

Dans l’air depuis plusieurs années, la vente de l’AS Saint-Etienne est de nouveau entrée dans une phase plus concrète. Selon nos informations, un investisseur chinois, basé en Europe et disposant a priori d’une grosse surface financière, aurait en effet manifesté son intérêt pour le rachat du club stéphanois. Le contact aurait d’ores et déjà été pris. Sans qu’il soit pour l’instant très avancé, le processus aurait en tout cas été enclenché.

Le duo Romeyer-Caïazzo n’a pas fermé la porte

A priori, le duo d’actionnaires majoritaires Roland Romeyer-Bernard Caïazzo serait à l’écoute. Notamment Roland Romeyer, qui est disposé à une négociation pour une vente, à partir du moment où l’acheteur apporte des garanties sur l’avenir financier du club, à commencer par la prise en charge de son endettement. Quant à Bernard Caïazzo, s’il n’a pas fermé la porte, il n’aurait pas encore totalement validé le principe d’une vente.



A.H.