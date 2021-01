Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit de gros conseils pour les débuts de Milik !

Publié le 27 janvier 2021 à 20h30 par T.M.

Alors qu’Arkadiusz Milik est désormais un joueur de l’OM, quelques interrogations entourent toutefois l’arrivée du Polonais. Sa condition physique est au coeur des débats. Face à ces questions, André Villas-Boas a reçu certains conseils.

André Villas-Boas peut désormais avoir le sourire, Pablo Longoria lui a offert l’attaquant qu’il attendait tant depuis l’été dernier. En effet, durant ce mercato hivernal, l’OM a accueilli Arkadiusz Milik, prêté avec obligation d’achat par Naples. Et à peine arrivé sur la Canebière, le Polonais a disputé ses premières minutes face à l’AS Monaco, rencontre durant laquelle il est entré en jeu à la 60ème minute. Mais forcément, à l’OM, on espère utiliser Milik beaucoup plus que 30 minutes. Pourrait-il notamment être titulaire lors de la prochaine rencontre des Phocéens, c’est à dire samedi contre Rennes ? Pour cela, il va falloir qu’Arkadiusz Milik soit au top de sa condition physique et à ce sujet, il y a certains doutes. En effet, mis de côté par Gattuso à Naples, l’attaquant de 26 ans n’a plus joué en compétition depuis plusieurs mois. Le néo-Marseillais manque par conséquent de rythme.

« Il faut privilégier une certaine progressivité »