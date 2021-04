Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jürgen Klopp prêt à relancer l’avenir de Vinicius Jr ?

Publié le 14 avril 2021 à 22h30 par B.C.

Alors qu’il parvient à s’illustrer cette saison sous le maillot du Real Madrid, Vinicius Jr ne laisserait pas indifférent Liverpool, et cet intérêt de Jürgen Klopp pour le jeune attaquant ne serait pas nouveau.

Arrivé en 2018 au Real Madrid, Vinicius Jr n’échappe pas aux critiques depuis ses premiers pas en Europe. L’attaquant brésilien a en effet été régulièrement pointé du doigt pour son irrégularité et ses choix jugés trop souvent individualistes. Mais le joueur âgé de 20 ans a inversé la tendance depuis plusieurs mois, après une première partie de saison très compliquée, et son doublé face à Liverpool (3-1) la semaine dernière a fait taire ses détracteurs. Florentino Pérez apprécierait grandement Vinicius Jr, dont l’avenir reste incertain en raison du mercato mouvementé qui attend le Real Madrid. Un départ de l’Auriverde n’est pas totalement exclu en raison de l’intérêt du club merengue pour Kylian Mbappé. Le PSG apprécierait en effet Vinicius Jr, et Leonardo ne serait pas le seul.

Klopp serait dingue de Vinicius