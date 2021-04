Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema, Zidane… Le rideau se lève sur le feuilleton Vinicius !

Publié le 14 avril 2021 à 15h30 par Th.B.

Au coeur d’une polémique avec Karim Benzema cette saison et avec Zinedine Zidane l’été dernier, Vinicius Junior montre la pleine mesure de son talent ces derniers temps. L’occasion pour The Athletic de faire un point sur le retour en puissance du Brésilien, l’éternel espoir merengue, si discuté.

Arrivé à l’été 2018 au Real Madrid pour la coquette somme de 60M€ en marge du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Vinicius Junior n’a jamais réellement répondu présent sur la durée au niveau des attentes du staff et de la direction merengue. Des tensions ont fait le tour des journaux entre Zinedine Zidane, le joueur et également avec Karim Benzema alors qu’en parallèle, un échange de joueurs avec le PSG pour l’opération Kylian Mbappé est évoqué dans la presse. Chose que Vinicius Junior ne prend pas en considération selon The Athletic. À la mi-temps de Real Madrid - Borussia Mönchengladbach cette saison, Karim Benzema avait été aperçu dans les couloirs du stade à tenir le discours suivant à son compatriote et coéquipier Ferland Mendy. « Il fait ce qu'il veut. Ne lui fais pas de passes, mon frère. Il joue contre nous ». La presse avait immédiatement fait le lien avec Vinicius Junior à qui Benzema n’avait pas adressé un seul ballon à son compère d’attaque les 25 minutes qui s’en sont suivies avant que Vinicius ne soit remplacé par Eden Hazard comme The Athletic l’a souligné.

La mise au point de l’épisode avec Benzema

Dans la foulée de cette rencontre de poules de Ligue des champions, l’intégralité du camp madrilène a publiquement nié le fait que Karim Benzema ait fait référence à Vinicius Junior, malgré la connexion évidente et cette histoire aurait pris de l’ampleur jusqu’à la direction merengue. D’ailleurs, une source proche du joueur n’a pas contesté à The Athletic que Benzema faisait bel et bien référence à Vinicius Junior. « C'était une situation de jeu et à aucun moment cela n'a affecté leur relation ». De son côté, Vinicius Junior a récemment fait passer le message suivant afin de mettre un terme à ce sujet. « Benzema m'a aidé dès le premier jour, me donnant des conseils pour mieux décider et, lorsque nous jouons ensemble, me disant toujours d'être détendu et concentré. Il pense 10 secondes avant tout le monde ». Un épisode passé et enterré par Benzema qui avait par la suite publié un cliché avec son coéquipier sur son compte Twitter . Pas de malaise avec Karim Benzema donc, mais qu’en est-il de la relation entre Zinedine Zidane et Vinicius Junior ?

Zidane pousserait Vinicius Junior, et c’est tout