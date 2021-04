Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG y croit encore pour Kylian Mbappé...

Publié le 15 avril 2021 à 1h45 par La rédaction

Un élément permet de déduire que le PSG estime qu’il existe encore une vraie chance de convaincre Kylian Mbappe de prolonger. Explication.

Interrogé par BT Sports au sujet de Kylian Mbappe, Mauricio Pochettino a livré une réponse dithyrambique, peu habituelle chez lui : « C’est très facile de travailler avec Kylian Mbappé. Il a 22 ans, mais il est très mature. Dans sa tête, il veut travailler, jouer et marquer des buts. C’est très facile de communiquer avec lui, son espagnol et son anglais sont fantastiques. Je peux parler avec lui en anglais, en espagnol et en français. C’est très facile de travailler avec lui. Il est humble. C’est impossible de ne pas l’aimer. Sur le terrain, il est incroyable. C’est le joueur le plus facile à entraîner que j’ai eu durant les douze ans où j’ai entraîné ».

Les mots de Pochettino

La tonalité très forte des mots de Pochettino, peu commune pour le technicien argentin, habituellement beaucoup plus mesuré, n’est pas sans interpeler. Dans le contexte où le PSG lutte pour convaincre son attaquant de prolonger, il est difficile de ne pas y voir un signe que le technicien argentin croit toujours qu’il est possible de convaincre Kylian Mbappe. Et qu’il a tenu à lui adresser un message très clair.