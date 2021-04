Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane en plein dilemme pour son avenir ?

Publié le 14 avril 2021 à 21h15 par Th.B.

Souhaitant se lancer un nouveau challenge ailleurs afin d’assouvir sa soif de trophées, Harry Kane pourrait également snober le PSG ou n’importe quel autre club intéressé par ses services pour la simple et bonne raison qu’il cultiverait au fond de lui le désir de terminer sa carrière à Tottenham.

Ces dernières semaines, le nom d’Harry Kane revient avec insistance du côté du PSG où il pourrait y avoir un tremblement de terre cet été avec le potentiel départ de Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne semble toujours pas s’être mis d’accord avec ses dirigeants pour prolonger comme le10sport.com vous l’a assuré le 8 avril. Ainsi, si aucun terrain d’entente ne venait à être trouvé d’ici la fin de la saison, un transfert devrait avoir lieu, Mbappé étant sous contrat jusqu’en juin 2022. Afin de combler le vide que Kylian Mbappé serait susceptible de laisser au PSG, les dirigeants parisiens songeraient à Harry Kane. Néanmoins, le buteur de Tottenham serait tiraillé.

Rester tout sa carrière à Tottenham ou partir, le choix cornélien de Kane