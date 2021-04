Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique interpelle Pablo Longoria pour son avenir !

Publié le 15 avril 2021 à 9h10 par Th.B.

Recruté l’été dernier en provenance du Brésil afin d’apporter une solution offensive à André Villas-Boas, ancien coach de l’OM, Luis Henrique n’a pas connu une adaptation des plus faciles au football européen et phocéen. Néanmoins, il voit son avenir à Marseille la saison prochaine.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Henrique débarquait à l’OM en provenance de Botafogo pour un transfert estimé environ à 12M€. Un véritable pari pour ce jeune attaquant brésilien capable à la fois de jouer sur les ailes que de l’axe. La polyvalence de l’élément offensif de 19 ans n’a eu que 4 titularisations à se mettre sous la dent en Ligue 1 contre 1 en Ligue des champions. Une adaptation pas express qui pourrait pousser Jorge Sampaoli à prendre une décision radicale avec Pablo Longoria pour Henrique comme le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi le soulignait dernièrement. « Il faut s’attendre à beaucoup de départs, et notamment ceux des joueurs qui seront libres, et à beaucoup d’arrivées aussi avec beaucoup d’idées de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria.(…) Par exemple, Luis Henrique, c’était une idée de Pablo Longoria, il l’avait déniché au Brésil. On va avoir des échanges entre Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sur ce genre de joueurs ».

Luis Henrique « espère le plus » être à Marseille l’an prochain