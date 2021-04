Foot - Mercato

Mercato : ASSE, OM, OL... Quel sera le prochain club de L1 à être vendu ?

Publié le 15 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Depuis quelques années, la Ligue 1 attire les investisseurs étrangers comme c'est le cas au PSG, à Monaco, à l'OM ou encore à l'OGC Nice. Mais ce n'est probablement pas terminé. Quel sera le prochain club à être vendu ?

A l'image de Dmitri Rybolovlev à l'AS Monaco ou du Qatar au PSG, les investisseurs étrangers se font de plus en plus présents en Ligue 1. Entre temps, INEOS a racheté l'OGC Nice tandis que Frank McCourt a pris les commandes de l'OM. Les Girondins de Bordeaux sont également passés sous pavillon américain et LOSC, après avoir été la propriété de Gérard Lopez, appartient désormais à Merlyn Partners, fonds d'investissement basé au Luxembourg. Sans oublier les éventuelles entreprises qui sont présentes au capital des clubs, comme à l'OL, sans en être l'actionnaire majoritaire. Et c'est encore loin d'être terminé, puisque cela bouge dans de nombreux clubs. Mais lequel sera cédé en premier ?

L'ASSE et l'OM vers une révolution ?

Et qui dit vente, dit OM. En effet, Thibaud Vézirian a récemment annoncé que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal. Et malgré les démentis du Bostonien, les rumeurs, certes moins insistantes, se poursuivent. Autre club dont la vente a été évoquée : le FC Nantes. La dynamique des Canaris n'aident pas Waldemar Kita dont le départ est souhaité par les supporters. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com l'année dernière, Jean-Michel Aulas cherche des investisseurs pour l'OL, à tel point qu'un cabinet d’affaire parisien disposerait d’un mandat des Gones pour trouver un partenaire financier. A Monaco, le départ de Dmitri Rybolovlev a également plusieurs fois été évoqué. Mais c'est surtout du côté de l'ASSE que ça pourrait bouger puisque Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont confirmé qu'ils s'étaient mis en quête d'un repreneur pour les Verts. Enfin, si le Qatar semble engagé sur le long terme au PSG, combien de temps QSI conservera le club parisien alors que la Coupe du monde 2022 approche à grands pas.



Selon vous, quel club de Ligue 1 sera vendu en premier ?