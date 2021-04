Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà réglé un dossier majeur du mercato !

Publié le 15 avril 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que plusieurs profils au poste de gardien sont annoncés dans le viseur de l’OM pour l’été prochain, Jorge Sampaoli a déjà mis un terme aux spéculations en assurant que Steve Mandanda devrait rester au sein du projet McCourt.

L’été dernier, l’OM avait pris une décision très forte en prolongeant le contrat de Steve Mandanda jusqu’en juin 2024. L’emblématique gardien phocéen, désormais âgé de 36 ans, avait même accepté une baisse de son salaire pour signer ce nouveau bail, et il semble donc bien parti pour terminer sa carrière au Vélodrome. Mais pourtant, ces dernières semaines, certaines spéculations faisaient état d’un possible départ de Mandanda lors du prochain mercato estival, d’autant que Pablo Longoria a été annoncé sur les traces de plusieurs gardiens tels qu’Alban Lafont (FC Nantes), Alexander Nübel (Bayern Munich) ou encore Joaquin Blazquez (CA Talleres). Mais ce dossier semble déjà bouclé…

Sampaoli annonce la couleur pour Mandanda

En effet, Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, et l’entraîneur argentin de l’OM a fait une annonce claire sur l’avenir de Steve Mandanda en indiquant qu’il compterait toujours sur l’international français pour la saison prochaine : « Dans le système qu'on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu'il reste au club », a confié Sampaoli. En clair, l’OM devrait continuer l’aventure avec son gardien emblématique, et vu la santé financière actuelle du projet McCourt doit gérer certaines priorités comme la prolongation de contrat de Florian Thauvin ou l’avenir très incertain d’Arkadiusz Milik, il paraît peu probable que Pablo Longoria ait les moyens d’attirer un numéro 1 bis cet été pour préparer la succession de Mandanda.

Un avenir à l’OM après sa carrière…