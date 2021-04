Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hugo Lloris donne le ton pour son avenir…

Publié le 15 avril 2021 à 15h15 par Th.B.

À l’occasion du prochain mercato, le PSG pourrait recruter un nouveau gardien de but, ce dossier semblant trotter dans la tête de Leonardo depuis un moment. Cependant, la piste Hugo Lloris devrait être délicate à concrétiser.

Hormis Gianluigi Donnarumma, qui semble être la priorité de Leonardo sur le marché au poste de gardien de but, le PSG pourrait également être amené à explorer d’autres pistes telles que celle menant à Hugo Lloris comme le journaliste d’ Eurosport UK Dean Jones l’a confié au This Is Football Podcast en mars dernier. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident » . Le champion du monde fait depuis 2012 les beaux jours de Tottenham bien que ses débuts aient été compliqués en raison de sa concurrence avec Brad Friedel. Et à en croire les propos du portier des Spurs , le PSG devrait se montrer très convaincant pour le faire quitter Tottenham.

« Si je suis encore là, c'est parce que je tiens vraiment au club »