Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à terminer sa carrière à Paris ?

Publié le 15 avril 2021 à 19h45 par La rédaction

La prolongation de Neymar avec le PSG n’est plus qu’une question de temps. Malgré les rumeurs l’envoyant à Barcelone, le Brésilien s’apprête à signer un contrat jusqu’en 2027, signe d’une potentielle fin de carrière à Paris.

Qui aurait pu croire à un tel scénario à l’été 2019, lorsque Neymar tentait d’organiser son retour à Barcelone ? Deux ans plus tard, Neymar pourrait se lancer dans une fin de carrière au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant brésilien devrait signer une prolongation jusqu’en 2026, avec une option pouvant aller jusqu’en 2027. Cela signifierait que Neymar resterait au club parisien jusqu’à ses 35 ans, restant ainsi 10 ans dans la capitale française ! Un geste montrant à la fois son bonheur d’être à Paris, comme il l’a exprimé à la fin de la rencontre contre le Bayern. Mais aussi, une réconciliation totale avec les quelques supporters parisiens n’ayant pas digéré l’épisode de 2019.

Un projet sportif et financier inégalable

Avec ce contrat, la star brésilienne devrait garder ses émoluments actuels (plus de 30M€ par an), avec des bonus liés à la Ligue des Champions et au Ballon d’or. En plus du projet sportif attractif du PSG, Neymar aura des difficultés à trouver mieux ailleurs, que ce soit à Barcelone ou autre part. Suffisant pour rester encore un peu plus à Paris. Et même à y passer toutes les années à venir jusqu’à raccrocher les crampons…