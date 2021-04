Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un coup avec une ancienne pépite du Barça ?

Publié le 15 avril 2021 à 19h00 par T.M.

Formé au FC Barcelone, Dani Olmo a toutefois préféré aller tenter sa chance loin de la Catalogne. Un pari payant pour l’international espagnol qui pourrait désormais revenir par la grande porte chez les Blaugrana.

A 22 ans, Dani Olmo brille aujourd’hui sous le maillot du RB Leipzig. Après avoir explosé au Dinamo Zagreb, l’Espagnol a filé en Allemagne où ses performances lui ont permis d’être appelé par Luis Enrique avec la Roja. Mais c’est bien au FC Barcelone que cela a commencé pour le milieu de terrain. Passé par la Masia, Olmo n’a toutefois jamais eu sa chance avec les Blaugrana, lui qui a préféré partir avant la fin de sa formation en Croatie. Pour autant, l’histoire entre le Barça et son ancien joueur pourrait ne pas être terminée. Ces derniers mois, il a souvent été question d’un retour de Dani Olmo au FC Barcelone et malgré la récente nomination de Joan Laporta chez les Blaugrana, cela sera toujours d’actualité.

Ça discute entre Barcelone et le clan Olmo !