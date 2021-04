Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 15 avril 2021 à 17h00 par T.M.

L’avenir d’Erling Braut Haaland est au coeur de toutes les rumeurs. Mais la saison prochaine, c’est bel et bien toujours au Borussia Dortmund que le Norvégien pourrait se trouver. Explications.

Si Erling Braut Haaland est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, ce n’est pas sûr qu’il reste jusqu’à cette date. En effet, le Norvégien est très courtisé et les plus grosses écuries sont au rendez-vous à l’instar notamment du Real Madrid et du FC Barcelone. Cet été, le BVB sera donc sollicité de partout, mais dans la Ruhr, on semble avoir confiance. « L’été dernier, tout le monde en Angleterre, en Europe, tous les journalistes disaient : « Sancho va jouer à Manchester United ou ailleurs ». Mais il joue toujours pour le Borussia Dortmund. Maintenant, tout le monde écrit : « Haaland jouera la saison prochaine pour le Real Madrid ou pour Barcelone ou pour untel. Je pense savoir où il jouera la saison prochaine, mais c’est tout ce que je dirai », lâchait Hans-Joachim Watzke pour la BBC dans ce dossier Haaland. Et ce club pourrait bien être… le Borussia Dortmund.

Un transfert impossible à assumer ?