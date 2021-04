Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola est mis au défi pour Erling Braut Haaland…

Publié le 15 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid notamment, Erling Braut Haaland pourrait déclencher une guerre à terme entre son agent Mino Raiola et le Borussia Dortmund. Le directeur général du BvB s’est d’ailleurs confié sur le sujet.

Les semaines passent et rien ne changent pour Erling Braut Haaland. Du côté du Borussia Dortmund, on souhaite conserver le joueur qui est contractuellement lié jusqu’en juin 2024 lorsque dans son clan, que ce soit son agent Mino Raiola ou son père Alf-Inge, les entretiens semblent se multiplier pour un éventuel transfert et notamment au Real Madrid où il serait attendu avec Kylian Mbappé par le président Florentino Pérez. De quoi pousser l’agent du jeune avant-centre de 20 ans du BvB à faire passer un message clair au Borussia à Sport1 lundi. « Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des entretiens. Michael Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas vendre Erling (Haaland) cet été. Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord. Le Borussia a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d’accord avec cela. Il n'y a pas de guerre entre nous et le Borussia, absolument pas ! La relation avec Zorc, Watzke et Kehl est toujours bonne ». Un témoignage fort qui n’est absolument pas passé inaperçu à Dortmund où son directeur général a répondu au sulfureux représentant d’Erling Braut Haaland ce mercredi.

« Nous n’avons aucun problème. Chacun sait ce que l’autre veut faire »