Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme retournement de situation pour Milik !

Publié le 15 avril 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 15 avril 2021 à 13h33

Les jours passent et Arkadiusz Milik semble de plus en plus proche de la Juventus. La volonté première de la Vieille Dame dans le secteur offensif en marge du prochain mercato serait de rapatrier le Polonais en Italie et chez elle à Turin. Cependant, le club bianconeri ne serait pas encore passé à l’action pour l’attaquant de l’OM.

L’OM dispose enfin dans ses rangs d’un attaquant de pointe capable de faire les différences escomptées en la personne d’Arkadiusz Milik. Néanmoins, le départ du Polonais qui a pourtant déposé ses valises à Marseille cet hiver sous la forme d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat évaluée à 8M€ + 4M€ de bonus, semble se préciser. La presse transalpine affirme dernièrement qu’un retour en Serie A se préciserait pour Arkadiusz Milik, lui qui a signé cet hiver en provenance du Napoli où il était au placard. L’Équipe est même allé plus loin début avril en expliquant qu’une clause de revente de 12M€ aurait été incluse dans le deal, permettant à la Juventus et à d’autres courtisans de Milik de s’attacher ses services pour un prix plus qu’abordable au vu du rendement de l’international polonais. L’OM ne servirait que de tremplin à Arkadiusz Milik qui souhaite évoluer « dans les meilleurs clubs du monde » et le club phocéen se pencherait déjà sur sa succession avec José Juan Macias. Une situation qui ne plaît guère à Rolland Courbis qui n’a pas caché son mécontentement au micro de RMC récemment . « Quand je vois Milik aujourd’hui, ça me gonfle. Ce club-là, ce n’est pas un tremplin ! Il est costaud, athlétique et est un des rares profils avec Drogba à pouvoir jouer seul dans l’axe avec un copain à côté. S’il va à Turin, il ne sera pas un second couteau. Même s’il prend l’OM pour un tremplin, on ne va pas lui souhaiter de se blesser mais il revient de loin après deux opérations à chaque genou ».

« Pour le moment la Juve n'a pas pris contact avec le Polonais »