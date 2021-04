Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 15 avril 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 15 avril 2021 à 13h12

Totalement relancé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM, qui souhaite d’ailleurs le conserver en vue du prochain mercato estival, Leonardo Balerdi affiche son envie de rester au sein du club phocéen la saison prochaine.

Première recrue de l’OM l’été dernier alors qu’il est arrivé sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 15M€, Leonardo Balerdi (22 ans) avait connu des débuts difficiles. Le défenseur central argentin n’entrait pas dans les plans d’André Villas-Boas, mais la nomination de son compatriote Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM l’a totalement relancé. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Balerdi a fait le point sur son avenir et même s’il ne cache pas son envie d’éventuellement rester au sein du projet McCourt l’été prochain, le joueur du Borussia Dortmund n’exclut aucune option.

« Je me sens bien ici »