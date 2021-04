Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce nouveau témoignage fort sur la méthode Sampaoli…

Publié le 15 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Arrivé début mars sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a eu le temps d’imposer ses méthodes depuis maintenant un peu plus d’un mois au sein du projet McCourt. Luis Henrique décrypte le style de l’entraîneur argentin, et n’hésite pas à lui faire passer un message personnel.

Après la mise à pied assez soudaine d’André Villas-Boas et l’intérim assuré ensuite par Nasser Larguet, l’OM avait finalement opté pour Jorge Sampaoli afin de reprendre le flambeau sur le banc du club phocéen. La nomination de l’entraîneur argentin, arrivé en provenance de l’Atlético Mineiro, a été officialisée le 26 février dernier, mais Sampaoli n’a pas prendre que véritablement ses fonctions une dizaine de jours après. Depuis, il alterne le bon et le moins dans ses résultats avec l’OM, mais les contenus de match s’avèrent plutôt intéressants. Et il semble surtout que Jorge Sampaoli ait réussi à séduire tout le vestiaire avec sa méthode forte…

Luis Henrique envoie un message à Sampaoli

Luis Henrique, l’attaquant brésilien de l’OM, s’est livré sur Jorge Sampaoli dans les colonnes de La Provence ce jeudi : « Je le connais du Brésil, où il est très réputé. On dit beaucoup de bien de lui là-bas, que son travail est très intense, porté sur le jeu. Il attend beaucoup des joueurs, dans le pressing ou via les différentes courses. Je ne l’avais jamais vu de près avant qu’il n’arrive à Marseille, mais je constate qu’il est très exigeant », indique Henrique, qui a ensuite évoqué son cas personnel en faisant passer un message à l’entraîneur de l’OM : « Mon nouveau rôle de piston ? C’est une position moins habituelle pour moi, je dois presser l’adversaire mais aussi faire le repli défensif à la perte de balle. C’est plus difficile, je n’ai pas l’habitude de le faire. Mais si le coach veut me positionner plus haut, j’apprécierai car c’est là où je joue depuis que je suis tout petit. C’est plus confortable pour moi », poursuit l’ancien attaquant de Botafogo.

« Il s’adapte parfaitement à la mentalité de la ville »