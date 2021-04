Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme occasion à 10M€ se profile pour remplacer Milik !

Publié le 12 avril 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Afin de remplacer Arkadiusz Milik, annoncé sur le départ, l’OM aurait rouvert le dossier José Juan Macias. Un profil surveillé par Pablo Longoria et André Villas-Boas lors du dernier mercato estival.

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik » déclarait Pablo Longoria. Le nouveau président de l’OM s’est voulu rassurant en ce qui concerne l’avenir de l’attaquant polonais, arrivé lors du dernier mercato hivernal. Mais sauf énorme retournement de situation, le joueur ne devrait pas s’éterniser à Marseille. Dans l’accord conclu entre le Napoli et l’OM, il existerait un accord pour une revente immédiate à 12M€. Une somme dérisoire pour de nombreuses équipes, désireuses de s’offrir Milik à l’instar de la Juventus. L’international polonais vivrait ses derniers mois sous le maillot marseillais et contraint Pablo Longoria à scruter le marché afin de dénicher son remplaçant. Et à en croire la presse mexicaine, l’ancien head of football aurait rouvert un vieux dossier.

« L'OM ferait un très joli coup en le recrutant »

Selon les informations de Radio Formula , l’OM surveillerait la situation de José Juan Macias, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Deportivo Guadalajara. Un joueur déjà surveillé par André Villas-Boas lors du dernier mercato estival. Le jeune attaquant serait d’ailleurs prêt à faire le grand saut vers l’Europe, mais l’OM devra débourser 10M€ pour s’attacher ses services. Spécialiste du championnat mexicain, Axel Bernet présente le profil de José Juan Macias. « C'est vraiment un grand espoir du championnat. Un super joueur formé dans le meilleur centre de formation du pays. Il a explosé en 2019 lors d'un prêt à Leon et confirme depuis avec Chivas. Ce n'est pas un très grand gabarit (1m78), mais il est très mobile et très fort devant le but. Ici, on estime qu'il est le successeur de Chicharito en sélection et représente l'avenir avec Hirving Lozano (Napoli). L'OM ferait un très joli coup en le recrutant, car il a vraiment beaucoup de qualités. Il aurait certainement besoin d'un temps d'adaptation, comme tous les joueurs mexicains en Europe, mais il a un grand avenir devant lui. C'est un vrai finisseur qui marque tout le temps » a-t-il confié dans un entretien au Phocéen.

C'est maintenant ou jamais pour Macias