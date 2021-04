Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Pogba, Kean, Dybala... Mino Raiola prépare un coup colossal !

Publié le 15 avril 2021 à 18h30 par A.C.

Mino Raiola, célèbre agent de joueurs, semble déjà préparer le prochain mercato estival.

C’est un homme qui a pris de plus en plus d’importance, au fil des années. Comme Jorge Mendes, Mino Raiola est l’un des nouveaux visages du football moderne. L’Italo-néerlandais a commencé tôt, avec des stars comme Pavel Nedved, mais a vraiment été connu pour son rôle auprès de Zlatan Ibrahimovic, depuis ses débuts à l’Ajax Amsterdam. Son écurie s’est grandement élargie, avec des clients comme Erling Haaland, Matthijs de Ligt et Paul Pogba, sans oublier Mario Balotelli ou encore Blaise Matuidi. Au Paris Saint-Germain, il y a notamment Marco Verratti et Mitchel Bakker, mais surtout Moise Kean ! Et l’avenir de ce dernier est au centre des débats. Il n’est en effet que prêté au PSG actuellement, sans aucune option d’achat. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Leonardo souhaite le garder, une option qui plait à Kean, puisqu’il aimerait poursuivre sa carrière au PSG. Mais la route semble semée d’obstacles...

Raiola et la Juventus pourraient faire des grandes affaires