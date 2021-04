Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvrirait pour… Hugo Lloris !

Publié le 15 avril 2021 à 19h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, en quête d’un nouveau portier, Hugo Lloris serait susceptible de plier bagage cet été, Tottenham lui recherchant déjà un successeur.

Et si c’était Hugo Lloris la recrue tant escomptée par Leonardo au poste de gardien de but ? Certes, le directeur sportif du PSG privilégierait la venue de Gianluigi Donnarumma qui sera, à moins d’un énorme revirement de situation avec le Milan AC au niveau de sa prolongation, libre de s’engager avec le club de son choix. Néanmoins, le journaliste Dean Jones a récemment fait savoir qu’en cas d’une quête de Leonardo pour un gardien de but, le nom de Lloris sera lié au PSG. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident » . Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, Hugo Lloris pourrait quitter le club londonien dès cet été.

Lloris sur le départ