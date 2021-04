Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette surprenante sortie du FC Barcelone sur Neymar !

Publié le 16 avril 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que certaines informations qui émanent de Catalogne affirment que le FC Barcelone souhaiterait toujours rapatrier Neymar, Joan Laporta ne cherche clairement pas à calmer les rumeurs à ce sujet.

Bien qu’il soit tout proche de prolonger son contrat au PSG jusqu’au 30 juin 2026 avec une option pour une saison supplémentaire comme le10sport.com vous l’a annoncé, Neymar continue de faire la Une de la presse catalane ces derniers temps. En effet, celle-ci annonce que le FC Barcelone n’aurait toujours pas oublié l’international brésilien qui, de son côté, ne serait pas opposé à l’idée d’un retour au sein de son ancien club dans la mesure où il aurait compris que Lionel Messi risque de prolonger et non de rallier le PSG. Et le moins que l’on puisse dire est que tout ces bruits autour de l’avenir de Neymar ne risquent pas de se calmer après une sortie de Joan Laporta ce vendredi en Andalousie.

« À moi aussi, Neymar me plait »