Mercato - PSG : Neymar de retour à Barcelone ? La réponse de Joan Laporta !

Publié le 16 avril 2021 à 16h45 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur les rumeurs envoyant Neymar et Erling Braut Haaland notamment au FC Barcelone, Joan Laporta a tenu à mettre les choses au clair concernant les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund.

Président du FC Barcelone élu le 7 mars dernier par les socios blaugrana, Joan Laporta est déjà au travail pour mener à bien plusieurs dossiers chauds. Hormis les prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé notamment, le nouvel homme fort du Barça compterait investir sur le marché à l’intersaison. En atteste son rendez-vous avec Mino Raiola et Alf-Inge Haaland ces derniers temps en Catalogne afin de vendre le projet sportif aux représentants d’Erling Braut Haaland. La presse catalane a récemment fait savoir qu’un retour de Neymar au FC Barcelone trotterait dans la tête du numéro 10 du PSG qui a cependant assuré que la question d’une prolongation de contrat n’était plus un sujet d’actualité dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain pour les 1/2 finales de Ligue des champions. Sur le sujet des transferts, Joan Laporta n’a pas mis d’huile sur le feu.

« Tout ce qui doit être fait sera fait et sera bien fait »