Mercato - Real Madrid : Pérez a reçu une très bonne nouvelle de Mbappé et Haaland !

Publié le 16 avril 2021 à 10h00 par T.M.

Cet été, le Real Madrid verrait les choses en grand, rêvant des arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Et concernant les deux cracks, les derniers retours seraient très bons pour la Casa Blanca.

En raison de la pandémie, le Real Madrid a dû remettre à plus tard toutes ses grosses opérations. Ainsi, depuis l’été dernier, Florentino Pérez n’a pas dépensé le moindre euro pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane. Mais pour le prochain mercato, la tendance pourrait bien être différente. Bien que la situation sanitaire soit toujours loin d’être résolue et que les finances de la Casa Blanca soient revenues à la normale, Florentino Pérez aurait un grand rêve : réunir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, les deux futurs stars du football mondial, sous le maillot du Real Madrid.

Le feu vert donné par Mbappé et Haaland !