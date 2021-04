Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la Ligue des champions, Pochettino et Guardiola se croiseront sur le marché !

Publié le 16 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que les deux entraîneurs vont se disputer une place en finale de Ligue des champions, Pep Guardiola et Mauricio Pochettino risquent également de se disputer les services d’Harry Kane. Explications.

Il est sans contestation possible l’une, si ce n’est la grande attraction du mercato estival à venir. Alors que Kylian Mbappé semble se rapprocher d’une prolongation de contrat comme L’Équipe l’a souligné ces dernières heures, Erling Braut Haaland devrait être la grosse attraction du marché, que le Borussia Dortmund le veuille ou non. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Chelsea ou encore Manchester City en pinceraient pour Haaland, sous contrat au BvB jusqu’en juin 2024. Cependant, il semblerait que la priorité de Manchester City ne soit plus la même et cela pourrait bien compliquer la tâche du PSG dans une opération colossale.

Pochettino et Guardiola à fond sur Kane !

Selon les informations divulguées par le journaliste Lu Martín, Manchester City aurait décidé de tenter le tout pour le tout avec Harry Kane. Le buteur de Tottenham serait d’ailleurs le grand objectif de Pep Guardiola à ce poste sur le marché estival. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait également des vues sur Harry Kane. En plus des demi-finale de Ligue des champions, Guardiola et Pochettino devraient se retrouver cet été dans le cadre de la course à la signature de Kane qui commencerait à en avoir assez de la méthode José Mourinho.