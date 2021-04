Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation fracassante sur l’avenir de Milik !

Publié le 16 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir très incertain d’Arkadiusz Milik à l’OM, il n’existerait en réalité aucune clause dans le contrat du buteur polonais pouvait faire les affaires de la Juventus.

Arrivé à l’OM durant le dernier mercato de janvier, Arkadiusz Milik pourrait repartir aussi vite qu’il n’est arrivé ! En effet, depuis plusieurs semaines, la presse italienne ne cesse de spéculer sur l’existence d’une clause à hauteur de 12M€ et qui pourrait permettre à la Juventus de le recruter cet été, d’autant que Milik est annoncé comme étant la grande priorité de la Vieille Dame . Mais dans un entretien accordé à Juventus News 24, le journaliste de AS Mirko Calemme a apporté quelques précisions de taille sur l’avenir du buteur polonais de l’OM.

« Il n’y a pas de clause dans son contrat »