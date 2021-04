Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme surprise à prévoir pour l’avenir de Lenglet ?

Publié le 15 avril 2021 à 22h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite se séparer de Samuel Umtiti, l’international français pourrait ne pas être l’unique défenseur à plier bagage cet été.

Après des débuts fracassants au FC Barcelone, incitant la direction de l’époque à prolonger son contrat jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti s’est peu à peu perdu en Catalogne, la faute notamment à de nombreuses blessures. Cette saison, le défenseur central n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman, et son départ serait espéré en interne. Le club culé a déjà choisi son remplaçant puisqu’Eric Garcia (Manchester City) est ciblé pour renforcer le secteur défensif, mais d’autres joueurs sont également suivis selon Mundo Deportivo, à l’instar d’Alessio Romagnoli (AC Milan), Marcos Senesi (Feyenoord Rotterdam) et Aïssa Mandi (Betis). Et pour cause, Samuel Umtiti pourrait ne pas être l’unique défenseur à partir cet été.

Le Barça attentif aux offres pour Lenglet et les autres défenseurs