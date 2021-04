Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero, Haaland… Tuchel va jouer un sale tour au Barça !

Publié le 15 avril 2021 à 21h30 par Th.B.

Le FC Barcelone prévoirait de frapper fort sur le marché cet été avec Erling Braut Haaland ou Sergio Agüero. Cependant, Chelsea aurait les mêmes vues sur les deux joueurs…

Fraîchement élu président du FC Barcelone par les socios, Joan Laporta veut commencer son mandat comme son premier en 2003. À savoir frapper fort sur le marché des transferts. À l’époque, le président du Barça avait été à deux doigts de faire venir David Beckham avant de boucler l’arrivée de Ronaldinho. Cet été, Laporta ferait du recrutement d’un attaquant de pointe une véritable priorité. Et les deux pistes principales semblent être Erling Braut Haaland et Sergio Agüero, pour qui le nouvel homme du club blaugrana aurait discuté avec son agent ces dernières heures à Barcelone.

Haaland et Agüero feraient vibrer Tuchel