Mercato : Barcelone, Real Madrid… La vérité sur le voyage de Raiola pour Haaland !

Publié le 15 avril 2021 à 14h30 par T.M.

Il y a quelques jours, cela s’est agité pour l’avenir d’Erling Braut Haaland suite au voyage de Mino Raiola et du père du Norvégien pour y rencontrer les directions du FC Barcelone et du Real Madrid. Et à ce propos, de grosses précisions ont été apportées.

Erling Braut Haaland va-t-il changer de club cet été ? Depuis plusieurs mois désormais, cette question anime le marché des transferts. En effet, alors que le Norvégien est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, son talent suscite énormément de convoitises à travers l’Europe. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea seraient ainsi intéressés par la possibilité de celui qu’on décrit comme le futur meilleur numéro 9 du monde. Un joueur que le BVB ne veut toutefois pas lâcher. « Les clubs riches doivent savoir que s’ils veulent un joueur du Borussia Dortmund, il n’y a que deux possibilités. La première est que je dise qu’ils n’ont aucune chance. La seconde est que je dise : « Voilà le prix ». Ils doivent savoir que c’est ce prix et pas un autre », a d’ailleurs prévenu Hans-Joachim Watzke. Toutefois, cela n’empêche pas le clan Haaland d’entamer de premières manoeuvres pour la suite des opérations.

Les plans de Raiola et du clan Haaland