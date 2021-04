Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour Samuel Umtiti !

Publié le 15 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Cet été, cela va bouger au sein de la défense centrale du FC Barcelone. Alors qu’Eric Garcia est attendu en Catalogne, Samuel Umtiti devrait lui la quitter.

Elu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta entend remettre le club catalan sur le bon chemin. Et pour cela, le président blaugrana verrait les choses en grand pour cet été avec plusieurs arrivées à l’instar notamment d’Erling Braut Haaland. Toutefois, alors que les comptes du Barça sont dans le rouge, il faut trouver de l’argent et pour cela, l’idée serait de se séparer de certains gros joueurs ou ceux avec de gros salaires. Alors que de nombreux regards se tournent alors que Antoine Griezmann, il en serait de même avec Samuel Umtiti. Avec ses pépins au genou à répétition, le défenseur central n’est plus le même. Et l’heure du départ devrait sonner pour Umtiti.

Le Barça ne compte pas sur Umtiti