Mercato - PSG : La presse espagnole fait durer le suspense pour Neymar !

Publié le 15 avril 2021 à 10h15 par Th.B.

Bien qu’il ait mis les choses au clair mardi soir concernant sa prolongation de contrat au PSG, Neymar est toujours annoncé au FC Barcelone en raison de sa volonté de retrouver Lionel Messi.

Et si le feuilleton Neymar avait enfin trouvé son épilogue après des mois d’attente concernant sa prolongation avec des rebondissements via un potentiel retour au FC Barcelone ? Le10sport.com vous a confirmé le 8 avril dernier que tout était bouclé pour que Neymar soit lié au PSG jusqu’en juin 2026. Mardi soir, après avoir été élu homme du 1/4 de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, Neymar a expliqué qu’il n’y avait plus d’interrogations à avoir au sujet de son avenir au PSG où il est pour le moment officiellement lié jusqu’en juin 2022. « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant. » . Cependant, la presse catalane ne lâche pas l’affaire pour autant.

Neymar penserait toujours à Lionel Messi et au Barça…