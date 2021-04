Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un prétendant se prononce sur le rachat de l’ASSE !

Publié le 15 avril 2021 à 10h00 par La rédaction

Après une saison compliquée et des critiques de plus en plus fortes, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo assurent dans une lettre être prêts à vendre l’ASSE. Plusieurs repreneurs ont déjà été cités dont Jean-Louis Desjoyaux. Mais le patron du groupe du même nom a affirmé que le rachat du club n’est pas un objectif pour lui.

L’histoire semble toucher à sa fin entre le duo Roland Romeyer - Bernard Caiazzo et l’ASSE. Comme révélé par le10sport.com fin janvier, les deux hommes réfléchissait sérieusement à l'idée de vendre le club. Une décision qui devrait se confirmer. Les Verts traversent une saison très compliquée et le duo est visé comme le principal fautif de cet échec par les supporters en raison d'une politique sportive approximative et d’un déficit assez important. Sous le feu des critiques depuis de nombreux mois, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont ainsi assuré dans une lettre au Progrès être prêts à se séparer de l'équipe stéphanoise. Plusieurs repreneurs ont déjà été mentionnés mais pour l’un d’eux, l’ASSE ne représenterait pas un réel objectif.

« Je ne suis pas intéressé par la reprise de l’ASSE »