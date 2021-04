Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’offre du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à le couvrir d’or. Un argument financier qui ne serait clairement pas le même du côté du Real Madrid.

Alors que la prolongation de Neymar est quasiment actée, Leonardo concentre désormais tous ses efforts sur le cas de Kylian Mbappé. Au PSG, on souhaite également prolonger le Français, mais cela est beaucoup plus complexe qu’avec le Brésilien. Prenant le temps de la réflexion, Mbappé a également la possibilité de filer au Real Madrid. Mais du côté du PSG, on veut mettre toutes les chances de son côté pour conserver le champion du monde. Et pour cela, le club de la capitale compte notamment sur sa puissance financière avec une offre colossale. Selon les dernières informations données par L’Equipe , le plan serait notamment d’augmenter le salaire du joueur de 22 ans qui pourrait alors être rémunéré 30M€ par saison.

Un salaire divisé par 2 au Real Madrid !