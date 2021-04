Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut compter sur un énorme allié pour Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 3h45 par T.M.

Travaillant d’arrache pied pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG, Leonardo peut également compter sur l’aide de Neymar.

Cela fait maintenant plusieurs semaines désormais que Leonardo s’est mis au travail pour prolonger les deux stars du PSG, à savoir Neymar et Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, cela est imminent pour le Brésilien. En revanche, pour ce qui est du Français, cela est beaucoup plus complexe puisque Mbappé souhaite notamment avoir le contrôle sur la suite de sa carrière. Malgré cela et la menace d’un départ au Real Madrid, Leonardo n’en démord et même au sein du vestiaire, on s’investit dans ce dossier Mbappé, comme c’est le cas notamment de Neymar.

« Neymar ne veut pas que Mbappé parte »