Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappe reçoivent un terrible conseil pour leur avenir...

Publié le 15 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Jamie Carragher a conseillé à Neymar et Kylian Mbappé de quitter le club parisien.

Impressionnants lors de la double confrontation face au Bayern Munich, Neymar et Kylian Mbappé ont permis au PSG de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une prestation qui a fait le tour d'Europe, d'autant plus que les deux attaquants font grandement parler d'eux pour leur avenir compte tenu du fait que leurs contrats prennent fin en 2022. Et pour Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool et désormais consultant pour la télévision anglaise, il n'y a aucun doute à avoir. Neymar et Kylian Mbappé doivent quitter le PSG.

«Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, un championnat médiocre»