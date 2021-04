Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar calme tout le monde à Barcelone !

Publié le 15 avril 2021 à 2h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Neymar fait grandement parler ces derniers jours, le Brésilien s'est montré très clair à ce sujet après la qualifications du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Neymar est quasiment d'accord pour prolonger à Paris, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Le Brésilien devrait désormais être lié au club parisien jusqu'en 2026. Mais comme la signature tarde à se concrétiser, la presse catalane en a profité pour relancer les rumeurs d'un retour au FC Barcelone. Des rumeurs rapidement refroidies par Nasser Al-Khelaïfi. « Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps », confiait le président du PSG mardi soir au micro de Sky Sports .

Neymar confiant pour sa prolongation