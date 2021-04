Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kane, Haaland… La décision de Guardiola qui change tout !

Publié le 15 avril 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland semblait être jusqu’ici la piste numéro une de Pep Guardiola, Manchester City aurait pris la décision de concurrencer le PSG pour l’international anglais de Tottenham.

Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea se disputeraient les services d’Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato bien que le Borussia Dortmund ait publiquement fait savoir que le club de la Ruhr ne prévoit pas de se séparer de la pépite norvégienne cet été, soit trois ans avant l’expiration de son contrat. De son côté, le PSG ne resterait qu’en embuscade dans le dossier Haaland, ayant des vues sur Harry Kane dont l’aventure à Tottenham risquerait de toucher à sa fin à l’intersaison. The Athletic révélait dernièrement que Kane ferait le forcing afin de faciliter son transfert lors du prochain mercato. Au PSG, on suivrait l’évolution de ce dossier qui commencerait à prendre de l’ampleur sur le marché.

Harry Kane choix numéro un de Manchester City

Ces derniers temps, la presse assurait qu’Erling Braut Haaland serait la priorité de Manchester City sur le marché des transferts dans le secteur offensif. Néanmoins, à en croire le journaliste Lu Martín, la tendance serait bien différente. En effet, l’objectif des dirigeants de City serait de recruter Harry Kane, et non Erling Braut Haaland. Point positif pour le PSG et Manchester City, le courant ne passerait plus entre le capitaine de Tottenham et son entraîneur José Mourinho. Le PSG est prévenu, un bras de fer avec Pep Guardiola semble inéluctable.