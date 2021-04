Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une annonce fracassante sur l'avenir de Kylian Mbappé !

16 avril 2021

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur l'avenir de Kyalin Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club parisien.

L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, le joueur ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l'attaquant discute avec ses dirigeants, mais n'a toujours pas trouvé d'accord. Mbappé souhaite prolonger son contrat d'un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir. Courtisé par le Real Madrid, le joueur pourrait annoncer prochainement sa décision. De son côté, Mauricio Pochettino n'a pas caché son optimisme dans ce dossier Mbappé.

« Je pense qu'il jouera pour le PSG »