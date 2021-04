Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Dembélé… Les dossiers s’enchaînent pour Laporta !

Publié le 16 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Ilaix Moriba pourrait être contraint d’aller voir ailleurs si aucune prolongation n’était formulée d’ici le début du mercato estival. Cependant, le clan Moriba est déterminé à s’imposer au FC Barcelone.

Depuis son élection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta serait présent sur deux fronts bien distincts : les prolongations de contrats de Lionel Messi ainsi que celle d’Ousmane Dembélé notamment et sur le marché des transferts pour lequel le nouvel homme fort du Barça aurait déjà bougé ses pions. En atteste la réunion entre l’administration du FC Barcelone et le clan Haaland ces derniers temps. Néanmoins, Laporta devrait se pencher sur la prolongation d’Ilaix Moriba, pépite de La Masia, dont le contrat expire en juin 2022 selon la presse catalane. Et le représentant du milieu de terrain s’est livré sur l’amour que le joueur porte au FC Barcelone.

« Il m'a dit qu'il voulait réussir ici, qu'il ne voulait pas aller ailleurs »