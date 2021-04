Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli pourra compter sur cet attaquant la saison prochaine !

Publié le 16 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les difficultés rencontrées depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Luis Henrique ne souhaite pas quitter le club phocéen pour autant et fait une annonce claire sur son avenir.

Arrivé en provenance de Botafogo pour 8M€ l’été dernier, Luis Henrique avait vécu une intégration très compliquée sous les ordres d’André Villas-Boas qui ne comptait pas sur lui. L’ancien entraîneur portugais de l’OM avait même expliqué publiquement qu’Henrique avait été une erreur de casting puisqu’il ne pouvait pas évoluer au poste d’avant-centre. Et malgré cette période délicate, le Brésilien parvient à se relancer peu à peu sous les ordres de Jorge Sampaoli, affichant même son souhait de rester à l’OM dans les colonnes de La Provence.

Luis Henrique veut rester à l’OM