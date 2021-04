Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 16 avril 2021 à 16h00 par T.M.

En Espagne, on assure ce vendredi que Joan Laporta serait passé à l’action pour l’avenir de Lionel Messi. Toutefois, tous n’ont pas la même version concernant ce dossier.

Alors que prolonger Lionel Messi est la grande priorité du FC Barcelone et de Joan Laporta, le président blaugrana serait enfin passé à l’offensive. En effet, ce vendredi, RAC1 a assuré que les Blaugrana avaient envoyé leur première proposition à l’Argentin. Celle-ci prévoirait notamment un ajustement du salaire de Messi en fonction de la situation du club de même qu’un projet sportif ambitieux, Laporta souhaitant notamment utiliser l’argument Erling Braut Haaland pour convaincre le sextuple Ballon d’Or de prolonger à Barcelone.

Pas encore d’offre ?