Mercato - Barcelone : Haaland, salaire… Laporta lance l’offensive pour Lionel Messi !

Publié le 16 avril 2021 à 11h30 par T.M.

Durant sa campagne, Joan Laporta avait érigé en priorité la prolongation de Lionel Messi. Et du côté de Barcelone, le président blaugrana serait enfin passer à l’action pour l’avenir de l’Argentin, mettant sur la table une première offre pour tenter de le conserver.

« Je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici ». Lors de son investiture en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta avait envoyé un message très clair à Lionel Messi. Chez les Blaugrana, la priorité est bel et bien de conserver l’Argentin, lui qui voulait pourtant quitter le Barça l’été dernier. Et cette fois, le danger est réel puisque Messi est en fin de contrat et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Alors que le PSG et Manchester City seraient à l’affût pour récupérer Lionel Messi, le Barça ne voudrait donc pas se laisser faire, mais jusqu’à présent, Joan Laporta n’avait toujours pas passé la vitesse supérieure pour convaincre le sextuple Ballon d’Or. Dernièrement, il était expliqué qu’une rencontre devrait se tenir dans les prochaines semaines avec Jorge Messi. Mais le président du Barça n’aurait visiblement pas attendu la venue du père et agent de Lionel Messi pour enfin s’activer.

Une proposition salariale sur mesure !

Ainsi, selon les informations dévoilées par le journaliste de RAC1 , Jordi Basté, Joan Laporta aurait transmis sa première offre à Lionel Messi pour le faire prolonger au FC Barcelone. Et compte tenu de la crise qui frappe actuellement le club catalan, celle-ci ne peut pas rivaliser avec les autres propositions reçues par l’Argentin. Pour autant, au Barça, on aurait fait une offre sur mesure pour La Pulga. Ainsi, ce contrat de Messi prévoirait un salaire inférieur à celui que touche actuellement l’Argentin. Toutefois, au fil du temps et du fait que la situation irait mieux chez les Blaugrana, cette rémunération augmentera. De plus, ne voulant pas couper le lien avec Lionel Messi même après la fin de sa carrière, Barcelone aurait également prévu de faire du joueur de 33 ans le futur ambassadeur du club.

