Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie intrigante de Pochettino sur Lionel Messi...

Publié le 16 avril 2021 à 10h15 par D.M.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a parlé avec Lionel Messi, qui devrait prochainement prendre une décision au sujet de son avenir au FC Barcelone.

L’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé. Présent au FC Barcelone depuis 2000, le joueur argentin voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas signé de nouveau bail. Pour l’heure, la Pulga souhaiterait se concentrer sur le terrain et devrait annoncer sa décision à la fin de cet exercice. Mais conscient de l’importance que revêt ce dossier, Joan Laporta aurait déjà entamé des discussions avec Lionel Messi afin de trouver un accord le plus vite possible. Mais un départ ne serait pas exclu et le PSG resterait en embuscade.

« Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi »