Mercato - PSG : Le danger est identifié pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 16 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino vient à peine de prendre ses fonctions sur le banc du PSG, il s’imaginerait déjà ailleurs pour son avenir.

Il aura donc fallu attendre un peu plus d’un an pour revoir Mauricio Pochettino sur un banc de touche. Remercié par Tottenham en novembre 2019, l’Argentin a atterri sur le banc du PSG en janvier dernier. Choisi pour remplacer Thomas Tuchel dans la capitale, le natif de Murphy doit donc mener à la baguette le nouveau projet parisien. Et c’est jusqu’en 2022, avec une année en option, que Pochettino s’est engagé avec le PSG.

Le Real Madrid ou l’Argentine ?