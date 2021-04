Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du choix Mauricio Pochettino !

Publié le 15 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, le PSG a jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino. Et ce sont notamment les performances de l’Argentin à Tottenham qui auraient séduit le club de la capitale.

Remercié par Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a dû patienter un peu plus d’un an pour retrouver un poste. En janvier dernier, c’est au PSG que l’Argentin a décidé de poser ses valises. A ce sujet, Pochettino expliquait d’ailleurs dernièrement : « Je connaissais le club en tant que joueur. C’était un challenge massif. C’est un énorme club. Nous pensions vraiment pouvoir développer le club et faire un très bon travail ensemble. L’idée était de revenir après un an et quelques mois sans travailler. C’était le bon moment, le bon projet à accepter ».

Le PSG a été convaincu par Pochettino !