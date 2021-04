Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Al-Khelaïfi avaient carte blanche remplacer Tuchel !

Publié le 15 avril 2021 à 11h15 par T.M.

A la trêve hivernale, le PSG a décidé de changer d’entraîneur. Et à ce sujet, ce ne sont pas les têtes pensantes au Qatar qui sont venues embêter Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

En plein milieu de la saison, le PSG a décidé d’entamer un nouveau chapitre de son histoire. En effet, alors qu’il lui restait encore 6 mois de contrat, Thomas Tuchel a été remercié juste avant Noël. Une fin brutale pour l’Allemand, qui a depuis rebondi du côté de Chelsea. Et après avoir dit au revoir à Tuchel, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont partis chercher Mauricio Pochettino. Alors que cela faisait un peu plus d’un an que l’Argentin était sans club suite à son licenciement de Tottenham, l’ancien joueur du PSG a accepté la proposition parisienne où ça se passe très bien pour le moment en témoigne la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions.

Le Qatar avait confiance en la direction du PSG