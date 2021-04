Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé ses conditions pour prolonger !

Publié le 15 avril 2021 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Toutefois, il n'exclut pas de prolonger, mais à certaines conditions.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé souhaite rester maître de son destin en signant une prolongation courte durée afin de ne pas mettre en péril son futur transfert. Toutefois, le PSG préférerait blinder son attaquant, comme Neymar qui prolongera son bail jusqu'en juin 2026. Mardi soir, après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a ainsi interpellé ses deux stars : « On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois ».

Mbappé sait ce qu'il veut