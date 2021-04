Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier prioritaire de Leonardo dicté par José Mourinho ?

Publié le 15 avril 2021 à 5h15 par Th.B.

En quête d’un latéral droit, un renfort que Leonardo jugerait comme étant prioritaire, le PSG suivrait Serge Aurier. Cependant, tout dépendrait de José Mourinho. Explications.

À l’occasion du prochain mercato, Leonardo aurait deux recrutements prioritaires en tête. Selon Foot Mercato , le directeur sportif du PSG s’attendrait à voir un milieu de terrain relayeur ainsi qu’un latéral droit débarquer au sein du club de la capitale. En ce qui concerne la position d’arrière latéral, le média a expliqué par la suite au cours du mois de mars que Serge Aurier serait une option prise en considération par Mauricio Pochettino qui aurait pris contact avec son ex-jouer de Tottenham afin de prendre la température, lui qui se trouvera cet été à une année seulement de l’expiration de son contrat chez les Spurs .

Le suspense est à son comble pour Aurier à cause de Mourinho