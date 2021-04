Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo suspendu aux lèvres de Mourinho pour… Aurier ?

Publié le 14 avril 2021 à 13h15 par Th.B.

En quête d’un latéral droit, qui serait même l’une des grosses priorités du directeur sportif du PSG selon Foot Mercato, Leonardo devrait attendre de connaître de quoi l’avenir de José Mourinho sera fait avant de pouvoir lancer une offensive concrète pour Serge Aurier.

« Un jour, ça me dérangerait pas, avec plaisir. Parce que c’est mon club de coeur, je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris, ça c’est sûr et certain. Mais aujourd’hui, je suis dans une situation où je suis bien avec mon club, j’ai écrit quelque chose là-bas, mais peut-être que le chapitre n’est pas fini. Si jamais, ça se présente. Pourquoi pas. Si ça ne se présente pas, je suis très bien là où je suis et ça se passe super bien pour moi ». Voici le message que Serge Aurier a fait passer ces derniers mois au micro de Canal+ . Plus récemment, à savoir au cours de la deuxième quinzaine de mars, Foot Mercato a expliqué que Mauricio Pochettino se serait en personne entretenu avec son ancien joueur de Tottenham. Le but ? Prendre la température et discuter d’un éventuel retour au PSG pour Serge Aurier alors que Tottenham réclamerait une indemnité de transfert s’élevant à 12M€, l’Ivoirien étant sous contrat jusqu’en juin 2022.

Le dossier Aurier directement lié au feuilleton Mourinho