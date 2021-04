Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces explications sur l’arrivée avortée de Mauricio Pochettino !

Publié le 16 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Mauricio Pochettino aurait pu rejoindre le FC Barcelone en janvier 2020. Cela ne s’est finalement pas fait et pour cause…

Passé par le banc de l’Espanyol Barcelone, Mauricio Pochettino aurait très bien pu retrouver la Catalogne après Tottenham. En effet, alors que le FC Barcelone s’est séparé d’Ernesto Valverde en janvier 2020, c’est Quique Setien qui est venu le remplacer. Mais cela aurait tout aussi bien pu être Mauricio Pochettino. En effet, secrétaire technique du Barça à l’époque, Eric Abidal a dernièrement dévoilé : « Quique a été nommé, mais ma première option était Pochettino. Je savais qu'il y avait un problème politique car j'ai donné mes arguments au conseil d'administration et certaines réponses étaient centrées sur l'Espanyol et non sur la partie technique ».

Trop d’obstacles pour Pochettino