Mercato - PSG : Pochettino lâche un énorme pronostic pour l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 16 avril 2021 à 9h10 par D.M.

Interrogé sur l’avenir de Neymar au PSG, Mauricio Pochettino n’a pas caché son optimisme dans ce dossier, mais également concernant le cas Kylian Mbappé.

« Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant » déclarait Neymar après la rencontre face au Bayern Munich, laissant entendre qu’il allait prochainement prolonger son contrat avec le PSG. Comme révélé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur brésilien a trouvé un accord avec le club parisien pour prolonger son contrat jusqu’en 2026 + une année en option. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces derniers jours, Neymar devrait donc rester au PSG encore de nombreuses années et l’officialisation pourrait intervenir avant la demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City le 28 avril prochain.

« Je suis optimiste pour Neymar et Mbappé »